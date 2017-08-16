Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов

В результате процесса «бордеризации» в Хурча местным жителям ограничен доступ к 2 гектарам земли, сообщают в СГБ Грузии.



По информации Службы государственной безопасности, процессы в селе Хурча будут подняты для обсуждения на встрече группы по превенции инцидентов и реагированию на них 19 сентября.



Как сообщают в СГБ, процесс бордеризации на прилегающей к Хурча оккупированной территории начался в апреле текущего года с установки деревянных столбов, а в августе на данные столбы было натянуто проволочное заграждение.



«В результате процесса «бордеризации» местному населению ограничен доступ примерно к 2 гектарам земли. Это является продолжением незаконного процесса т.н. бордеризации, который не только ограничивает фундаментальные права местных жителей, но и прямо пропорционально вредит обстановке безопасности на месте. Данный вопрос будет поднят для обсуждения на намеченной на 19 сентября встрече группы по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали», - сообщают в СГБ.









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