.: Лента Новостей
  • В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики
  • Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
  • Целью паспортизации в Абхазии является изоляция населения - советник президента Грузии
  • Цихелашвили: Мы должны сделать все, чтобы примирить общества, разобщенные конфликтом и баррикадами
  • Колбая: Я убежден, 25 лет будет той межой, откуда начнется здравое суждение
  • 25 лет назад в Абхазии началась война
  • СГБ: Установка ограждений на участке Хурча-Набакеви вредит безопасности на месте
  • Оккупанты установили ограждения на границе сел Хурча и Набакеви (+видео)
  • Похищенный оккупантами житель села Палури освобожден
  • Российского туриста, удерживаемого в заложниках, отпустили после публикации в СМИ

    •
     
    Жители села Хурча потеряли доступ к 2 гектарам земли из-за действий оккупантов
    16.08.2017
    В результате процесса «бордеризации» в Хурча местным жителям ограничен доступ к 2 гектарам земли, сообщают в СГБ Грузии.

    По информации Службы государственной безопасности, процессы в селе Хурча будут подняты для обсуждения на встрече группы по превенции инцидентов и реагированию на них 19 сентября.

    Как сообщают в СГБ, процесс бордеризации на прилегающей к Хурча оккупированной территории начался в апреле текущего года с установки деревянных столбов, а в августе на данные столбы было натянуто проволочное заграждение.

    «В результате процесса «бордеризации» местному населению ограничен доступ примерно к 2 гектарам земли. Это является продолжением незаконного процесса т.н. бордеризации, который не только ограничивает фундаментальные права местных жителей, но и прямо пропорционально вредит обстановке безопасности на месте. Данный вопрос будет поднят для обсуждения на намеченной на 19 сентября встрече группы по превенции инцидентов и реагированию на них в Гали», - сообщают в СГБ.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия