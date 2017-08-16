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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Стамбуле прошла грузино-абхазская встреча по вопросам энергетики

16.08.2017 - ИА "ACCENT" 1-2 августа в Стамбуле состоялась встреча представителей грузинских, абхазских и российских неправительственных организаций в связи с энергетическими вопросами. Участники встречи, организованной по посредничеству Министерства иностранных дел Швейцарии, рассмотрели вопросы энергоснабжения оккупированной Абхазии, технического состояния Ингури ГЭС, и комплексной энергетической безопасности.



По информации абхазских СМИ, на встрече отметили, что гидроэлектростанция Ингури и другие ГЭС (Варднил ГЭС) находящиеся в совместном пользовании Сухуми и Тбилиси, в критическом состоянии, и нуждаются в срочной реабилитации.



Для получения большей информации о встрече "Акцент" связался с Министерством энергетики Грузии.



В ведомстве заявили, что они не были официально информированы о встрече, проведенной в Стамбуле, и представители министерства не принимали в ней участия.



Известно, что водохранилище Ингури ГЭС находится на территории, контролируемой центральной властью Грузии, а здание и агрегаты ГЭС - на оккупированной территории. Несмотря на это, оперирует Ингури ГЭС Национальная диспетчерская служба Грузии. Несмотря на существующий оккупационный режим, на протяжении прошлых лет Ингури ГЭС исправно функционировал.



"Мы осуществляем мониторинг реабилитационных и профилактических работ ГЭС. Государственная компания ООО Ингури ГЭС покрывает полные расходы эксплуатации гидроэлектростанции Ингури. Абхазия является территорией Грузии, и соответственно, мы обеспечиваем ее полное электроснабжение. Несмотря на сложности, связанные с конфликтом и оккупацией Абхазии, Ингури ГЭС по-прежнему поставляет электроэнергию Абхазии, как и любой другой области нашей страны"- заявили в Министерстве энергетики.



Касательно включенности грузинской стороны в реабилитации Ингури ГЭС, в ведомстве пояснили, что на реабилитацию Варднили и гидроэлектростанции Ингури в 2004-2016 годы потрачено до 150 миллионов лари. Подавляющая часть этих средств получена из международных финансовых институтов, а 31 миллион лари профинансировано из бюджета Грузии.



"Реабилитационные работы запланированы и в текущем году. Из бюджета Грузии будут профинансированы работы на 910 000 лари, а Инвестиционный банк Европы выделит для этого 3,5 миллионов евро"- заявили в ведомстве.



Корр. "Акцент" беседовал с одним из непосредственных участников встречи в Стамбуле, экс-министром энергетики Грузии, председателем Национального комитета высотных плотин Грузии, Давидом Мирцхулава.



По его информации, на данной встрече вопрос технического состояния Ингури ГЭС и каскада ГЭС, и необходимости их реабилитации были одной из, а не единственной темой. По его же словам, презентации и разговоры коснулись также реабилитации сетей электропередачи, и упорядочения системы учета, тарифа электроэнергии, энергетической безопасности в Абхазии, и т.д.



- На протяжении 10 лет потребление электроэнергии в Абхазии возрастает громадными темпами. Судите сами, Абхазия, население которой фактически составляет 160 000 человек, потребляет столько же электроэнергии, сколько Тбилиси - полуторамиллионный город (около 1,9 миллиардов квт. ч.). Из энергии, выработанной Ингури, остальная Грузия получает всего 50%. В осенне-зимние месяцы энергосистеме остальной Грузии из Ингури вообще не поставляется энергия. В то же время показатель сбора стоимости потребленной электроэнергии в Абхазии очень низкий.



На встрече мы говорили как раз о том, что тамошние потребители электроэнергии должны начать платить стоимость электроэнергии, и Ингури ГЭС должен обязательно получить почти 48% стоимости своей выработанной энергии. Отметили, что необходимо, чтобы абхазская сторона начала реабилитацию сетей, и упорядочение учета, и следует определить разумный тариф для населения и коммерческого сектора, такой тариф, где наряду с другими компонентами будет учитываться компонент генерации электроэнергии. Не говоря ни о чем другом, только на реабилитацию Ингури "Европейский банк реконструкции и развития" выделил 32-миллионный кредит, и его обслуживание должно осуществляться путем продажи электроэнергии Ингури ГЭС.



По информации абхазских СМИ, на встрече грузинские энергетики выразили готовность, купить у оккупированной Абхазии излишки электроэнергии…



-Нет, это не так. Если они установят реальный тариф, упорядочат учет, и минимизируют потери в сети, практически их потребление очень ощутимо сократится. У ГЭС каскада Ингури появится больше излишней энергии, и эта энергия обязательно будет продана - разговор идет об этом. Потребление Абхазии будет гораздо меньше соглашения 60%-40% (энергии Ингури ГЭС), что соответственно действует с 1993 года между грузинской и абхазской стороной. А на сегодня фактически энергия Абхазии подается бесплатно, и гораздо больше, чем вышеупомянутые 40%.



Насколько известно, на встрече присутствовали также представители российской стороны. В каком статусе они были представлены?



- Это была встреча, организованная швейцарской стороной, соответственно, включенность в нее определяло правительство Швейцарии. Это не была правительственная встреча, в ней участвовали представители общественных организаций. Российская сторона была представлена на уровне экспертов неправительственных организаций, и они зафиксировали свои мнения, например, и необходимости реабилитации сетей.



Кто был представлен из оккупированной Абхазии?



- С абхазской стороны на встрече присутствовали представители общественных организаций. Вообще это была первая встреча с абхазскими неправительственными организациями. Швейцария весьма интенсивно работает над организацией таких встреч, этим она старается содействовать урегулированию конфликтов.



На мой взгляд, это была важная встреча хотя бы потому, что в абхазских медиа средствах появилась информация о реабилитации сетей. Была статья о продаже излишней энергии, которая заостряла внимание на необходимости реабилитации сетей, был разговор также о внедрении энерго эффективных технологий. Например, в интернет-изданиях мне попалась информация о необходимости реабилитации сетей, упорядочения учета.













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