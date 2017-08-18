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    Завершено строительство многопрофильной университетской клиники в Рухи
    18.08.2017
    Государственная строительная компания завершила строительство многопрофильной университетской клиники в Рухи. На этом этапе ведутся внутренние ремонтные работы. Кроме того, завершена отделка фасада главного здания.

    Министр регионального развития и инфраструктуры Зураб Алавидзе проинспектировал ремонтные работы вместе с губернатором области Леваном Шония и представителями местного самоуправления.

    Комплекс состоит из 7 блоков и различных типов вспомогательных объектов. Медицинский центр международных стандартов рассчитан на 220 мест. Главное здание клиники включает в себя аудиторию и библиотеку для студентов-медиков и резидентов. Кроме того, предусмотрена спортивно-рекреационная инфраструктура, автостоянка и внутренние дороги, 25-комнатный гостиничный корпус для членов семьи и родственников пациентов.

    После завершения проекта жителям Рухи и соседних сел не придется ехать в Зугдиди на медицинские услуги. Кроме того, клиника будет обслуживать пациентов из других регионов, беженцев и жителей оккупированной Россией Абхазии.

    Проект финансируется из государственного бюджета, его стоимость составляет 41 264 058 лари. На работах задействованы до 60 человек, большинство из них - местные жители. Работы будут завершены в 2018 году.


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