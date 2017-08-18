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    Виссарион Аплиа предпринял попытку захвата Новоафонского монастыря
    18.08.2017
    Вчера, 17 августа, самозваный глава Сухумо-Пициндской епархии Виссарион Аплиа предпринял попытку захватить Новоафонский монастырь, в котором в настоящее время располагаются его конкуренты, такие же самозванцы как он, именуемые себя "абхазской митрополией", которую возглавляет запрещенный в священнослужении Дорофей Дбар.

    Как сообщают абхазские источники, в дворе Новоафонского монастыря собрались все, кому было не лень - "депутаты", сотрудники различных ведомств марионеточного режима, представители НПО и других организаций, которые выразили обеспокоенность "странным поведением" Виссариона Аплиа.

    Руководитель т.н. парламента этого оккупированного Россией грузинского региона Валерий Кварчия провел переговоры с Аплиа.

    К монастырь позже приехал и глав абхазского МВД Аслан Кобахия.

    Позже стало известно, что переговоры дали результат - Виссарион Аплиа и сопровождавшие его люди покинули монастырь.


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