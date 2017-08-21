Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии

21.08.2017 На замещение должности руководителя совместного российско-абхазского Информационно-координационного центра министерств внутренних дел рассматривается кандидатура нынешнего заместителя главы "МВД", начальника следственного управления, полковника милиции Беслана Парулуа.



Делегация представителей МВД РФ под руководством статс-секретаря, замминистра внутренних дел России Игоря Зубова побывала в МВД Абхазии 17 августа.



В ходе обсуждения организационных вопросов функционирования совместного Информационного-координационного центра стороны представили кандидатуры на руководящие должности Центра. Руководитель Центра – кандидатура МВД Абхазии – это Беслан Парулуа. По соглашению, заместитель ИКЦ – представитель МВД Российской Федерации.



Как сообщают в сетях, Парулуа является большим любителем "выпить и стрелять в нетрезвом состоянии".



"В бытность его работы в наркоконтроле его сотрудники на нем испытывали действия новых наркотиков, и он целыми днями лежал в кабинете и кайфовал. "Очень авторитетный профессионал"", - пишут абхазские пользователи сетей.









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