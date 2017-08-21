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    Любитель выпить и пострелять может возглавить ИКЦ в Абхазии
    21.08.2017
    На замещение должности руководителя совместного российско-абхазского Информационно-координационного центра министерств внутренних дел рассматривается кандидатура нынешнего заместителя главы "МВД", начальника следственного управления, полковника милиции Беслана Парулуа.

    Делегация представителей МВД РФ под руководством статс-секретаря, замминистра внутренних дел России Игоря Зубова побывала в МВД Абхазии 17 августа.

    В ходе обсуждения организационных вопросов функционирования совместного Информационного-координационного центра стороны представили кандидатуры на руководящие должности Центра. Руководитель Центра – кандидатура МВД Абхазии – это Беслан Парулуа. По соглашению, заместитель ИКЦ – представитель МВД Российской Федерации.

    Как сообщают в сетях, Парулуа является большим любителем "выпить и стрелять в нетрезвом состоянии".

    "В бытность его работы в наркоконтроле его сотрудники на нем испытывали действия новых наркотиков, и он целыми днями лежал в кабинете и кайфовал. "Очень авторитетный профессионал"", - пишут абхазские пользователи сетей.


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