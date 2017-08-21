Женщина везла в Абхазию 74 пар обуви «в качестве подарков внукам»

Сочинские таможенники совместно с пограничниками краевого УФСБ задержали женщину, которая якобы везла своим внукам 74 пары обуви, сообщает интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу Сочинской таможни.



Инцидент произошел 18 августа. Незадекларированный товар был изъят у пассажирки поезда Москва — Сухум на станции Веселое. В двух больших дорожных сумках «пряталось» 74 пары мужской и женской обуви элитных торговых парок Giorgio Armani, Liga, Baldinini, Popular Fashion.



Владелицей столь дорогих вещей оказалась жительница Абхазии, которая пояснила, что купила все на московском рынке и везет «в качестве подарков внукам». В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении за наличие крупной партии незадекларированного товара.



Обувь забрали и отправили на экспертизу.









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