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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное На лечение абхазов и осетин Тбилиси потратил 12 миллионов лари

16.09.2017 Грузинское интернет издание Netgazeti со ссылкой на министерство здравоохранения Грузии публикует данные о бесплатной государственной программе лечения для жителей Абхазии и Цхинвальского региона.



Согласно полученной из ведомства статистике, количество людей, желающих пройти лечение в грузинских клиниках ежегодно растет. С января по июнь 2017 года с этой целью территорию оккупированных регионов пересекли 322 пациента, в том числе 46 детей. За аналогичный период в рамках программы было потрачено до одного миллиона лари (898, 852 лари).



Статистика за 2015-2016 годы такова:



Из Цхинвальского региона в 2015-ом прибыло 702 пациента, в 2016-ом — 964.



Что же касается Абхазии, то с января по июнь 2017 года — 543 человека воспользовались услугами системы здравоохранения Грузии. Среди них 94 ребенка. Из госбюджета был потрачен 1,294,600.87 лари.



Всего с 2015-2017 год на лечение пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона Тбилиси выделил более 12 миллионов лари.



Что изменилось?



До сих пор официальный Тбилиси избегал комментариев по этому поводу. Власти также не разглашали количество пациентов и сумму, потраченную на их лечение.



Представители власти объясняли данное решение тем, что спекуляции на столь чувствительную тему могут вызвать негативный эффект среди жителей оккупированных регионов Грузии.



Вопрос прохождения лечения на деньги официального Тбилиси является одной из самых обсуждаемых среди абхазских блогеров. Большинство из них осуждают подобные поездки «к врагу». Другие же призывают с пониманием относится к этому явлению, так как у многих, в том числе и ветеранов войны начала 90-ых, нет денег на лечение. В поездка в Тбилиси или в другие крупные города Грузии — единственная для них возможность выжить.









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