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    «Представительство ТПП Абхазии» в Берлине является частной инициативой - ТПП Грузии
    18.09.2017
    Торгово-промышленная палата Грузии откликается на распространившуюся информацию об открытии в Берлине представительства т.н. Торгово-промышленной палаты де-факто республики Абхазия и заявляет, что все шаги, предпринятые непризнанным ведомством на оккупированной территории, нелегитимны.

    «Хотим откликнуться на распространившуюся информацию об открытии в Берлине представительства т.н. торгово-промышленной палаты де-факто республики Абхазия. В первую очередь, хотим подчеркнуть, что на всей территории Грузии, в тех границах, которые признаны международным сообществом и организациями и их неприкосновенность подтверждена конституцией Грузии, в соответствии с законом, действует только Торгово-промышленная палата Грузии. По закону именно в состав нашей палаты входит Торгово-промышленная палата Абхазской автономной республики, которая до восстановления на оккупированной территории юрисдикции Грузии размещена в Тбилиси.
    Соответственно, все шаги, предпринятые непризнанным ведомством на оккупированной территории, являются нелегитимными», - говорится в заявлении ведомства.

    В нем также говорится, что немецкие партнеры Торгово-промышленной палаты Грузии признают и уважают территориальную целостность Грузии.

    «Полностью разделяем заявление Министерства иностранных дел Грузии по данному вопросу и подтверждаем, что немецкие партнеры Торгово-промышленной палаты Грузии признают и уважают территориальную целостность Грузии и распространившаяся информация была инициативой лишь частных лиц», - сказано в заявлении.


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