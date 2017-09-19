Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии

Министерство иностранных дел Грузии комментирует информацию об открытии представительства торгово-промышленной палаты оккупированной Абхазии в Берлине.



По информации ведомства, открытие представительства торгово-промышленной палаты де-факто Абхазии в Берлине является инициативой частных лиц.



"Как только стало известно об этом факте, грузинская сторона связалась с германскими партнерами. Германия считает регион Абхазии неотделимой частью Грузии, соответственно, правительство Германии не признает т.н. представительства сухумского оккупационного режима, в том числе и новое т.н. торговое представительство. Это всего лишь инициатива частных лиц, и не имеет ничего общего с дипломатическим или экономическим представительством. Власть Германии постоянно подчеркивает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии"- заявили в МИД Грузии.



Следует отметить, что ситуацию прокомментировало и посольство Германии. Там отметили, что Германия признает территориальную целостность Грузии и не рассматривает представительство ТПП как официальный орган.













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