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    Открытие представительства ТПП Абхазии в Берлине носит частный характер - МИД Грузии
    19.09.2017
    Министерство иностранных дел Грузии комментирует информацию об открытии представительства торгово-промышленной палаты оккупированной Абхазии в Берлине.

    По информации ведомства, открытие представительства торгово-промышленной палаты де-факто Абхазии в Берлине является инициативой частных лиц.

    "Как только стало известно об этом факте, грузинская сторона связалась с германскими партнерами. Германия считает регион Абхазии неотделимой частью Грузии, соответственно, правительство Германии не признает т.н. представительства сухумского оккупационного режима, в том числе и новое т.н. торговое представительство. Это всего лишь инициатива частных лиц, и не имеет ничего общего с дипломатическим или экономическим представительством. Власть Германии постоянно подчеркивает поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии"- заявили в МИД Грузии.

    Следует отметить, что ситуацию прокомментировало и посольство Германии. Там отметили, что Германия признает территориальную целостность Грузии и не рассматривает представительство ТПП как официальный орган.


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