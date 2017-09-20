В Гали прошла очередная встреча в рамках механизма превенции инцидентов

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20.09.2017 СГБ распространила информацию о встрече в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них



В Гали состоялась 49-я встреча в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них - сообщили в Службе государственной безопасности. По информации СГБ, представители центральной власти заострили внимание на важные инциденты, происшедшие в период с последней встречи по сегодняшний день.



"Представители Службы государственной безопасности вновь четко поставили вопрос убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория 19 мая 2016 года в селе Хурча Зугдидского района. Представители центральной власти еще раз зафиксировали участникам встречи, что необходимо арестовать осужденного за убийство Рашида Канджи-Оглы, передать его центральной власти, и представить его перед правосудием.



Разговор коснулся фактов незаконного задержания 5 апреля 2017 года жителей села Рике Зугдидского района Арчико и Пааты Рогава, а также в последнее время и других граждан Грузии.



На встрече представители центральной власти говорили о незаконном процессе т.н. бордеризации, осуществленной вблизи от сел Хурча и Шамгона Зугдидского района. По заявлению Службы государственной безопасности, эти незаконные действия нарушают право свободного перемещения местных, и создают угрозу существующей на месте среде безопасности.



Представители СГБ также говорили с участниками о проблемах, созданных в результате закрытия т.н. пропускных пунктов в прошлом учебном году, и о необходимости свободного передвижения для учеников местной школы в будущем.



Очередная встреча в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них состоится 25 октября"- говорится в информации.











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