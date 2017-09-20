«Информация об учреждении в Германии «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - посольство

«Информация об учреждении в Германской Федеративной Республике т.н. «Торгово-промышленного представительства Абхазии» не соответствует действительности» - об этом агентству «Акцент» заявили в Посольстве Грузии в Германии.
В дипломатическом ведомстве также опровергли информацию о том, что на соответствующей встрече якобы присутствовали представители немецкого высшего законодательного органа:
«На встрече не было ни одного депутата Бундестага» - заявили в Посольстве Грузии, комментируя соответствующую информацию абхазского информационного агентства «Апсныпресс».
При этом, по словам представителей Посольства, Министерство иностранных дел и Торгово-промышленная палата Германии направили г-же Хибле Амичба жесткие предупреждения, запрещающие ей продолжать на территории Германии подобную деятельность.
Напомним, что 15 сентября „Апсныпресс“ распространил информацию, согласно которой в Берлине открылось «Представительство Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия“. Агентство утверждало, что на соответствующей встрече присутствовали представители бизнес-кругов, депутаты Бундестага и журналисты.