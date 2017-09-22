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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В 2016 году грузинскими медицинскими услугами воспользовались до 1500 пациентов из Абхазии

22.09.2017 Граждане, проживающие в оккупированном Россией регионе Абхазия, активно пользуются предложением грузинской стороны в связи с получением качественной медицинской услуги. В 2016 году с данной целью границу Ингури пересекли 1 500 пациентов, среди них много детей. Поддержка таких проектов считается одним из важных факторов для нормализации грузинско-абхазских отношений.



Министр здравоохранения и социальной защиты Автономной Республики Абхазии Кетеван Бакарадзе рассказала, что количество желающих лечиться из Абхазии увеличивается, и за три квартала текущего года это количество уже равно показателю всего минувшего года. По ее словам, такой подход к конфликтному региону является одним из наиболее популярных и сильных рычагов, которые использует грузинская сторона.



"К сожалению, мы особенно в большом количестве принимаем новорожденных, поскольку на территории Абхазии граждане получают сервис низкого качества" - заявила Кетеван Бакарадзе.



По словам Кетеван Бакарадзе, Министерство здравоохранения и социальной защиты А/Р Абхазии создает такие программы, которые не включает ни одна страховая компания, и не осуществляется ни одной вертикальной программой.



Кроме того, представители министерства посредством выездных мероприятий изучают нужды компактно проживающих беженцев в регионах. Больше всего такие коллективные места проживания фиксируются в Самегрело. Министерство в рамках действующей программы приезжает в регионы вместе с ведущими врачами клиники, и на месте проводит бенефициарам бесплатные профилактические исследования. После этого в случае необходимости бенефициары бесплатно получают дополнительный сервис, и медикаменты в рамках других программ.



В то же время Кетеван Бакарадзе отметила, что единственная проблема в том, что бюджет скудный, но министерство активно и плодотворно сотрудничает с местными органами самоуправления, и таким сотрудничеством обеспечивается софинансирование.



Примечательно, что грузинская сторона придает большое значение открытию клиники в Рухи. Медицинский центр международных стандартов рассчитан на 220 мест. Строительство многопрофильной университетской клиники Рухи уже закончилось, и идут внутренние ремонтные работы. Открытие клиники планируется в будущем году. Следует отметить, что в основном здании клиники предусмотрены аудитории, библиотека для студентов и резидентов медицинского профиля, спортивно- оздоровительная инфраструктура, автостоянка… В правительстве говорят, что клиника окажет услугу пациентам, приехавшим как из других регионов, так и из Абхазии.



Клиника будет иметь общежитие гостиничного типа на 25 номеров, предусмотренная для членов семей и близких пациентов, привезенных для лечения.











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