Два российских наркодиллера задержаны в Абхазии

В Абхазии по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержаны двое граждан России.
В городе Сухуми задержаны граждане Российской Федерации Оруджов Айзар Немат-оглы, 1996 г.р. уроженец города Шелехов Иркутской области и Мамедов Владислав Эльдарович, 1996 г.р. уроженец села Краснокумское города Георгиевск Ставропольского края.
Оруджов и Мамедов подозреваются в незаконном сбыте наркотических веществ, путём осуществления так называемых закладок. При личном досмотре обнаружено белое порошкообразное вещество «метадон» общим весом 18,624 грамм.
Сухумский суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.