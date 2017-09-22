Два российских наркодиллера задержаны в Абхазии

22.09.2017 В Абхазии по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств задержаны двое граждан России.



В городе Сухуми задержаны граждане Российской Федерации Оруджов Айзар Немат-оглы, 1996 г.р. уроженец города Шелехов Иркутской области и Мамедов Владислав Эльдарович, 1996 г.р. уроженец села Краснокумское города Георгиевск Ставропольского края.



Оруджов и Мамедов подозреваются в незаконном сбыте наркотических веществ, путём осуществления так называемых закладок. При личном досмотре обнаружено белое порошкообразное вещество «метадон» общим весом 18,624 грамм.



Сухумский суд избрал в отношении задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.









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