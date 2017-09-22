Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Для жителей Гальского района будет задействована специальная программа здравоохранения

22.09.2017 Для жителей Гальского района оккупированного Россией грузинского региона Абхазия заработает специальная программа здравоохранения. Информацию подтвердила "Акценту" министр здравоохранения легитимного правительства Абхазии Кети Бакарадзе.



На данное время жители оккупированной территории Грузии, не владеющие гражданством Грузии, получают финансовую поддержку государства за медицинскую услугу в рамках реферельной программы. Этой программой не могут пользоваться граждане Грузии, уроженцы гальского района. Несмотря на то, что им приходиться жизнь на оккупированной территории, как граждане Грузии, они оказались в единой системе всеобщего здравоохранения. В связи с этим жители Гали не раз выражали недовольство. По их пояснению, сервис, полученный в рамках всеобщего здравоохранения, не подходит их нуждам, и им не стоит за это рисковать, и финансово тратится для пересечения т.н. границы.



Бакарадзе заявила, что на данное время существует всего лишь устное соглашение, и до урегулирования вопроса на законодательном уровне дела бенефициаров рассматриваются в индивидуально режиме. По ее словам, несколько бенефициаров уже получили 100% финансирование.



По словам Кетеван Бакарадзе, на данное время не уточнены все детали, но проект, предположительно, будет идентичным реферальной программы, а бюджет для него выделят в 2018 году, но не за счет реферальной программы.



"Финансистом выступит Министерство здравоохранения Грузии. Для бенефициаров будут выделены дополнительные финансовые ресурсы. Поскольку они проживают на неконтролируемой территории, по разным причинам адекватные медицинские услуги для них являются недоступными. Они рассматриваются в другом режиме, чем с одной стороны граждане Грузии, проживающие на контролируемой центральной властью территории, и с другой стороны - население оккупированной территории (у которых нет гражданства Грузии). Думаю, эти люди заслужили это (подразумевается население Гали)"- заявила Кетеван Бакарадзе.



В осуществление программы будут включены правительство Абхазии, аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, министерство по делам беженцев.



По словам Бакарадзе, житель Гальского района, желающий получить медицинскую помощь, должен обратиться к правительству Абхазии, и затем о перепроверке информации позаботится именно это ведомство.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p> <p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>