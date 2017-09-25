В Гальском районе возобновили выдачу грузинам «вида на жительство»

В оккупированном Гали возобновили процесс выдачи т.н. вида на жительство
В оккупированном Гали возобновился процесс выдачи «вида на жительство». По сообщению местного телеканала "Гал.ТВ", об этом заявил на встрече с населением оккупированного Гали руководитель де-факто администрации Темур Надарая.
По заявлению журналиста, процесс был приостановлен по неопределенным причинам, что вызывает недовольство грузинского населения оккупированного региона.
По заявлению местных жителей, у них нет никакой документации, что ограничивает им право на передвижение.
На встрече с ними руководитель де-факто администрации оккупированного Гали заявил, что "процесс сдвинулся с мертвой точки, и с 1 января т.н. советский паспорт и форма №9 будут считаться недействительными". По его словам, передвигаться на Ингурском мосту можно будет только с "видом на жительство", или с т.н. абхазским паспортом.