.: Лента Новостей
  • Маршания: В Москве мы обсудили восстановление автомобильного и ж/д сообщения с Цхинвали и Сухуми
  • В Сухуми поджигают пальмы
  • В Тбилиси состоялась презентация совместного труда грузинских и абхазских ученых
  • Двое россиян пропали предположительно в Абхазии
  • Долги Абхазии за электроэнергию покроют из российского бюджета
  • Цихелашвили: Черная археология является серьезной проблемой в Абхазии
  • МИД Грузии задействовал дипканалы в связи с посещением сирийской делегацией Абхазии
  • Верховный совет Абхазии осуждает визит сирийской делегации в оккупированный регион Грузии
  • «Резонанси»: В Грузии опасаются возможного признания Абхазии Сирией
  • В Тбилиси оценивают визит сирийской делегации в Абхазию как продолжение провокационной политики России

    •
     
    В Тбилиси состоялась презентация совместного труда грузинских и абхазских ученых
    09.10.2017
    В Тбилиси состоялась презентация совместного грузинско-абхазского издания под названием "Большой террор в Абхазии". В трехтомное издание входят информации, и архивные документальные материалы, собранные и обработанные грузинскими и абхазскими учеными и экспертами о репрессиях 1937-1938 года в Абхазии.

    Книга подготовлена в рамках проекта архива МВД "Восстанови историю вместе с архивом" по поддержке Совета Европы.

    На презентации заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили отметил, что издание отражает общую историю абхазов и грузин. Он же выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться и в будущем, и будут созданы совместные продукты в разных сферах.

    Совместный грузинско-абхазский проект был осуществлен по инициативе и финансовой поддержке Совета Европы в рамках рамочной программы восстановления доверия, в результате сотрудничества архива МВД и аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.

    "В рамках проекта мы сотрудничали с грузинскими и абхазскими историками. Работа над книгой продолжалась почти два года. Состоялись несколько встречи. Интенсивные обсуждения протекали в конструктивном формате, и в результате группа хорошо поработала. Проект осуществлен под эгидой Совета Европы в рамках рамочной программы восстановления доверия"- отметила на презентации начальник управления директората политических дел Совета Европы Анна Капелло.

    На рабочих встречах в Стамбуле, Венеции, Ереване, Талине, и Париже участвующие в проекте грузинские и абхазские ученые рассматривали вопросы, связанные с управлением-менеджментом архивных материалов, подготовительной работой совместного издания, и планами будущего сотрудничества, согласовывали отдельные материалы и подготовленные к изданию тексты.

    "Это наше общее прошлое, которое, думаю, нуждается в должном осмыслении и оценке. Я рад, что число проектов, преследующих целью примирение и восстановление доверия, все более увеличивается, и включает разные группы грузинского и абхазского общества. Чрезвычайно важно осуществление таких проектов восстановления доверия "- заявил первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Петре Канкава.

    На презентации состоялся показ художественно-документального фильма, подготовленного архивом МВД, отражающего хронологию развития проекта.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия