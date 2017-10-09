Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Тбилиси состоялась презентация совместного труда грузинских и абхазских ученых

09.10.2017 В Тбилиси состоялась презентация совместного грузинско-абхазского издания под названием "Большой террор в Абхазии". В трехтомное издание входят информации, и архивные документальные материалы, собранные и обработанные грузинскими и абхазскими учеными и экспертами о репрессиях 1937-1938 года в Абхазии.



Книга подготовлена в рамках проекта архива МВД "Восстанови историю вместе с архивом" по поддержке Совета Европы.



На презентации заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили отметил, что издание отражает общую историю абхазов и грузин. Он же выразил надежду, что сотрудничество будет продолжаться и в будущем, и будут созданы совместные продукты в разных сферах.



Совместный грузинско-абхазский проект был осуществлен по инициативе и финансовой поддержке Совета Европы в рамках рамочной программы восстановления доверия, в результате сотрудничества архива МВД и аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.



"В рамках проекта мы сотрудничали с грузинскими и абхазскими историками. Работа над книгой продолжалась почти два года. Состоялись несколько встречи. Интенсивные обсуждения протекали в конструктивном формате, и в результате группа хорошо поработала. Проект осуществлен под эгидой Совета Европы в рамках рамочной программы восстановления доверия"- отметила на презентации начальник управления директората политических дел Совета Европы Анна Капелло.



На рабочих встречах в Стамбуле, Венеции, Ереване, Талине, и Париже участвующие в проекте грузинские и абхазские ученые рассматривали вопросы, связанные с управлением-менеджментом архивных материалов, подготовительной работой совместного издания, и планами будущего сотрудничества, согласовывали отдельные материалы и подготовленные к изданию тексты.



"Это наше общее прошлое, которое, думаю, нуждается в должном осмыслении и оценке. Я рад, что число проектов, преследующих целью примирение и восстановление доверия, все более увеличивается, и включает разные группы грузинского и абхазского общества. Чрезвычайно важно осуществление таких проектов восстановления доверия "- заявил первый заместитель государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Петре Канкава.



На презентации состоялся показ художественно-документального фильма, подготовленного архивом МВД, отражающего хронологию развития проекта.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>