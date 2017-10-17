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    Президент благодарен всем, с чьей помощью удалось привезти останки погибших в Абхазии героев
    17.10.2017
    По словам президента Грузии Георгия Маргвелашвили, похоронами перевезенных из Абхазии героев, этим гуманным актом несколько облегчится та большая боль, с которой жили их семьи все эти годы.

    "Сегодня мы окончательно предали родной земле 25 героев, отдавших свою жизнь за единство и свободу Грузии.

    Их самоотверженность является примером для каждого гражданина, особенно для молодежи.

    Я склоняю голову перед их светлой памятью.

    Я благодарю всех, кто внес свой вклад, и не пожалел усилий, чтобы это стало возможно.

    Я рад, что этим гуманным актом хотя бы немного облегчится боль, с которой эти годы жили их семьи"- сказано в заявлении, распространенном президентом.


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