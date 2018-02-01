В Абхазии российские оккупанты проведут около 600 учений

01.02.2018 Подразделения российской военной базы Южного военного округа, расположенной в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия, в рамках боевой подготовки в текущем году проведут около 600 тактических занятий и учений, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.



"Основой учебных мероприятий станет выполнение военнослужащими боевых стрельб из штатного вооружения и военной техники — современных бронетранспортеров БТР-82А, новейших танков Т-72Б3, реактивных систем залпового огня "Град" и зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и "Стрела-10", — сказал он.



Ведение огня будет осуществляться по целям, имитирующим авиацию, укрепленные пункты управления, бронированную технику и живую силу условного противника на расстояниях от 100 метров до 30 тысяч метров. Около половины стрельб будут проведены в темное время суток.

Все учебно-боевые мероприятия пройдут в условиях горно-лесистой, прибрежной и степной местности пяти общевойсковых полигонов – "Нагвалоу" и "Цабал" в Абхазии, "Капустин Яр" и "Ашулук" в Астраханской области, а также "Молькино" в Краснодарском крае.



В среднем каждый военнослужащий базы за 2018 год проведет в полевых условиях около трех месяцев. Всего будут организованы более 40 полевых выходов, длительность каждого из которых составит от 14 дней до 2 месяцев. В течение года в тактических мероприятиях боевой подготовки примут участие тысячи военнослужащих разнородовых подразделений базы, будет задействовано свыше 500 единиц различной военной техники.









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