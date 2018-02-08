В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры

08.02.2018 При Тбилисском государственном университете имени Джавахишвили откроется Институт абхазского языка и культуры.



Этот проект приветствует премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Открытие института связано с осуществлением государственной программы по сохранению абхазского языка, которую Квирикашвили инициировал в октябре 2017 года.



В своей сегодняшней речи на празднике столетнего юбилея ТГУ премьер отметил важность существования подобного института в стране.

«Радует, что сегодня свой столетний юбилей университет также отмечает открытием Института абхазского языка и культуры. Я верю, что мы достойно продолжим и дадим новую жизнь делу, которое начали наши именитые ученые сто лет назад, и к которому они относились с большим энтузиазмом и любовью», — сказал Квирикашвили.



Премьер-министр страны навал важным сотрудничество ТГУ с около 180 университетами в почти 50 странах мира, а также открытие кафедр картвелологии за границей.



«Я хочу обратить ваше внимание на отношение наших ученых к абхазскому и осетинскому языкам. Именно основатель университета начал заботиться о развитии и научном изучении абхазского и осетинского языков. Сегодня в Тбилисском государственном университете работает Научно-исследовательский центр грузино-абхазских отношений. Происходит также основательное и глубокое исследование в направлении осетинского языка», — подчеркнул Квирикашвили.









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