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    В Грузии откроется Институт абхазского языка и культуры
    08.02.2018
    При Тбилисском государственном университете имени Джавахишвили откроется Институт абхазского языка и культуры.

    Этот проект приветствует премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Открытие института связано с осуществлением государственной программы по сохранению абхазского языка, которую Квирикашвили инициировал в октябре 2017 года.

    В своей сегодняшней речи на празднике столетнего юбилея ТГУ премьер отметил важность существования подобного института в стране.
    «Радует, что сегодня свой столетний юбилей университет также отмечает открытием Института абхазского языка и культуры. Я верю, что мы достойно продолжим и дадим новую жизнь делу, которое начали наши именитые ученые сто лет назад, и к которому они относились с большим энтузиазмом и любовью», — сказал Квирикашвили.

    Премьер-министр страны навал важным сотрудничество ТГУ с около 180 университетами в почти 50 странах мира, а также открытие кафедр картвелологии за границей.

    «Я хочу обратить ваше внимание на отношение наших ученых к абхазскому и осетинскому языкам. Именно основатель университета начал заботиться о развитии и научном изучении абхазского и осетинского языков. Сегодня в Тбилисском государственном университете работает Научно-исследовательский центр грузино-абхазских отношений. Происходит также основательное и глубокое исследование в направлении осетинского языка», — подчеркнул Квирикашвили.


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