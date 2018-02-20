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    Чемпионат мира по футболу может повлиять на туристический поток в Абхазию
    20.02.2018
    По мнению гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, влияние чемпионата мира по футболу может быть разнонаправленным.

    По его словам, собственный и зарубежный опыт показывает, что классические туристы предпочитают реже ездить в регион, где проводятся масштабные соревнования, особенно по футболу, ввиду перегруженности транспорта и дорог, а также из-за агрессивных футбольных болельщиков. Кроме того, обычные туристы приезжают в среднем на 7-14 дней, в то время как футбольные болельщики едва ли пробудут в соседней Абхазии более 2-3 дней.

    Напомним, что в Сочи в рамках чемпионата мира по футболу с 15 июня по 7 июля пройдут четыре матча группового этапа и два предфинальных. Все игры будут проходить на стадионе "Фишт".


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