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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили: Для достижения мира и стабильности в долгосрочной перспективе необходимы усилия для разрешения конфликтов

21.02.2018 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили выступила с речью в Фонде стратегии исследования международных отношений Грузии на мероприятии "Деоккупация Украины и Грузии: роль государства, международных организаций, и гражданских институтов", посвященном четвертой годовщине аннексии Крыма Российской Федерацией.



В аппарате государственного министра сообщили, что мероприятие преследовало целью проведение дискуссий по оккупированным Россией территориям Автономной Республики Крым, определенных территорий донецкой и луганской областей, Абхазии и Цхинвальского региона между представителями власти Грузии, аккредитованных в Грузии международных организаций, дипломатического корпуса, неправительственных организаций и СМИ.



"У пяти из шести стран Восточного партнерства есть неразрешенные конфликты, и это является главным вызовом безопасности региона, и в целом европейской безопасности. Проблема, связанная с продолжительной оккупацией территорий Грузии, в то же время является проблемой не только одной страны и одного общества, но и всей европейской безопасности. Для того чтобы достичь устойчивого мира и стабильности в долгосрочной перспективе, необходимо направить усилия на разрешение этих конфликтов. Сегодня я говорила именно об том.



А также я заострила внимание на нашу миротворческую стратегию, миротворческую политику, ее главные задачи, и пути, которыми мы стараемся идти к разрешению этой проблемы. Естественно, я говорила о политике включенности и примирения, что непосредственно входит в компетенцию моего аппарата, и направлено на то, чтобы восстановить доверие между обществами, разделенными искусственными баррикадами. Осуществить проекты, которые первым делом подогнаны под нужды населения, каждодневно испытывающего тяготы неразрешенного конфликта, и преодолеть линии разделения, которые в нынешней обстановке к сожалению, целенаправленно углубляются"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Участники дискуссии рассмотрели существующее в оккупированных регионах политическое и социальное положение, и обсудили мирные пути деоккупации оккупированных территорий, избранные ООН, ОБСЕ, Советом Европы, и другими региональными и международными организациями.



Мероприятие открыла президент Фонда Рондели, Екатерина Метревели. Среди докладчиков были посол Украины в Грузии Игорь Долгов, председатель меджлиса крымских татар Рафат Чубаров, министр по вопросам вынужденно перемещенных лиц из оккупированных территорий, расселения, и беженцев Грузии Созар Субари, постоянный представитель программы развития ООН Нильс Скотт, и исследователь Фонда Рондели Шота Утиашвили.











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