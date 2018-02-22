Преступник из Молдовы взял фамилию жены и попытался сбежать в Абхазию

22.02.2018 В Сочи, на пункте пропуска на российско-абхазской границе, 33-летний мужчина предъявил загранпаспорт гражданина России. Но себя он вел подозрительно, и пограничники решили проверить его личность подробнее.



Оказалось, что ранее мужчина носил другую фамилию и являлся гражданином Молдовы. Затем он взял фамилию жены и принял российское гражданство. Поводом для этого стало уголовное преследование на родине.



В 2016 году его обвинили в контрабанде химикатов в Молдову. С мужчины взяли подписку о невыезде, но он сумел покинуть нашу и перебрался в Россию. После нескольких месяцев в бегах он попытался въехать в Абхазию, с которой у Молдовы нет договора об экстрадиции преступников.









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