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    По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности
    22.02.2018
    Прокуратура марионеточного режима Абхазии разыскивает лицо, причастное к совершению умышленного убийства Дмитрия Хагба и Павла Ардзинба, имевшему место 13/12/2017 года на 99 километре трассы Псоу–Ингури в районе села Верхняя Эшера

    Приметы разыскиваемого:

    Примерно 28–30 лет, ярко выраженной славянской внешности, имеет акцент, характерный для жителей России, рост выше среднего, примерно 175–180 см, худощавого, спортивного телосложения, волосы русые, брови тонкие, округлой формы, тип лица европейский.

    Был одет: брюки по типу джинсов темного цвета, черную куртку со стойкой воротником и спортивную обувь темного цвета.


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