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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии

22.02.2018 Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что серьезно озабочена фитосанитарной обстановкой, сложившейся на оккупированной Россией территории Грузии - Абхазии.



Так, при проведении карантинного фитосанитарного контроля мандаринов, поступивших в Россию из Абхазии, был выявлен карантинный объект — коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halys Stal).



Справочно: Указанный вредитель с 1 июля 2017 года включен в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.



Родиной указанного объекта являются Соединенные Штаты Америки. Распространён в странах Юго-Восточной Азии, США, Турции, в ряде стран Европы, Грузии, Абхазии.



Вредоносен вредитель на всех стадиях развития. Благодаря скорости развития может давать до 6 поколений в год. Взрослые клопы хорошо летают (со скоростью до 3 м в секунду) и могут самостоятельно расселяться на большие расстояния, и на еще большие — с попутными грузами и транспортом.



Особую опасность коричнево-мраморный клоп представляет в связи с исключительной многоядностью. Всего зарегистрировано около 100 видов повреждаемых растений. Наибольший ущерб причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь — винограду). Может вредить овощам (перцам, томату, огурцам), бобовым (фасоли, сое) и зерновым (кукурузе).



При отсутствии подходящих культурных растений способен выживать и развиваться на дикой и сорной растительности.



Даже при низкой численности вредитель способен нанести ущерб, измеряющийся четвертью стоимости выращенной продукции.



Расчеты показывают, что ущерб сельскому хозяйству России в зоне потенциальной вредоносности коричнево-мраморного клопа может составить до 2 миллиардов рублей в год.



В целях предотвращения распространения указанного объекта на территории Российской Федерации Россельхознадзором проведены следующие мероприятия:



— усилен контроль за ввозом подкарантинной и другой продукцией из стран, где распространен коричнево-мраморный клоп;



— проводится работа с главами Администраций муниципальных районов, сельских поселений, гражданами в целях принятия мер по выявлению и ликвидации указанного объекта в Российской Федерации;



— изготовлена и распространена информация об опасности проникновения и акклиматизации указанного объекта посредством наглядных брошюр, листовок, информационных листов (плакатов), баннеров и т.п., во всех общественных местах, в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях, а также в средствах массовой информации;



— организованы «горячие линии» для оперативного оповещения о фактах выявления карантинного объекта, оповещения об уровне угрозы в случае появления и распространения коричнево-мраморного клопа на территории и возможных мерах борьбы с ним;



— в начале апреля все территориальные управления Россельхознадзора проведут фитосанитарный мониторинг территории Российской Федерации на наличие указанного объекта.



Вместе с тем для борьбы с коричнево-мраморным клопом, в том числе в природоохранных, водоохранных зонах и населенных пунктах потребуются совместные усилия различных федеральных и муниципальных органов власти.









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