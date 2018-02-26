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    Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
    26.02.2018
    В Сухуми состоялась встреча представителя марионеточного режима Абхазии Вахтанга Пипия с представителями научно-технической компании «Кака Чайн-недвижимость» Китайской Народной Республики.

    На встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества и, в частности, взаимодействие в туристической и энергетической сферах. Так, например, было предложено сотрудничество по восстановлению и строительству малых гидростанций, таких как Ткварчельская «Шахта ГЭС» и других, а также, проекты по развитию Восточной Абхазии.

    Как пояснил Апсныпресс Вахтанг Пипия: «Это уже вторая встреча. И в планах у нас несколько проектов. Один из них – это предложение восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС». Также, панируется создание совместной туристической компании. Они уже отправляли к нам несколько групп туристов, но теперь будем работать в более расширенном формате».


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