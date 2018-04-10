Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили

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10.04.2018 "Экономически-социальные отношения у линии разделения Ингури реально существуют, но тайно. Поэтому важно выйти из теневой экономики, и чтобы торговля стала легальной. Мирный "Шаг к лучшему будущему" возможно, станет основанием для этого"- так прокомментировал специалист экономического права конфликтов, юрист и экономист Акакий Чаргеишвили озвученную правительством несколько дней назад концепцию, преследующую целью поощрение торговли вдоль разделительной линии.



По информации Чаргеишвили, в действительности в нашей стране властные круги больше поддерживают вопросы, связанные с социальными вопросами и пособиями. А в данном конкретном случае мы имеем дело с вопросом устойчивости нашей страны.



По его заявлению, это реальная возможность не для государства и политических деятелей, а конкретных людей для осуществления конкретных отношений.



"Например, у молодого абитуриента, выпускника школы в Абхазии, будет возможность приехать в Грузию, и продолжить учебу в высшем учебном заведении. Или пройти контролируемую нами территорию, и поехать в Европу для получения образования. С учетом этого будут существовать сдвиги для позитивного решения конфликта. Самое важное, осуществить правильное администрирование всех этих вопросов. Его правильному осуществлению необходимо весьма большое усилие. Это самый прагматичный и бесстрашный шаг"- заявил Акакий Чаргеишвили.



По его же словам, определенные социально-экономические отношения у ингурской разделительной линии реально существуют. По мнению Чаргеишвили, скрыть это невозможно.



По заявлению Чаргеишвили, грузооборот тайно существует, а также существует статистика того, какая есть теневая экономика в этих конкретных отношениях. Поэтому важно, чтобы мы вышли из теневой экономики, и торговля стала легальной.



На вопрос, насколько велика доля теневой экономики, существующей между оккупированной Абхазией и остальными контролируемыми территориями Грузии, Чергейшвили пояснил, что эта цифра превышает десятки миллионов лари в год. Если это будет в легальном ракурсе и рамках, разумеется, это будет важно для страны.



"Реально существуют социально-экономические отношения, и существует неучтенная, теневая экономика. Сегодня в реальности идет передвижение людей, перевозка продукции. Одним из таких продуктов являются орехи. Когда на российских рынках, и на других, связанных с Россией рынках их цена выше, чем на международных рынках, посредством населения Грузии орехи перетекают из приграничного региона на территорию Абхазии. Когда на европейских рынках фиксируется высокая цена орехов, из территории Абхазии орехи перевозят на эту сторону, и отсюда происходит их переработка и перевозка. Все это находится в тени, этого не видно"- заявил Чаргеишвили.



По его же словам, на первом этапе интересно, насколько абхазская сторона даст людям, находящимся на оккупированной территории, возможность пользоваться этими льготами, но важно то, что с нашей стороны будет существовать этот инструмент.



"Как пример хочу привести, и провести параллель с тем, когда команда Испании, Каталонии, "Барселона" приехала в Тбилиси, и проводила здесь матч суперкубка чемпионата Европы, абхазская молодежь перешла из оккупированной территории Абхазии, и присутствовала на игре. Впоследствии, когда они вернулись в Абхазию, началось давление на них со стороны тамошнего правительства. По моей информации, дело дошло даже до их задержания. В оккупированной Абхазии сегодня морально допускается, что из-за разных мероприятий существует передвижение из оккупированных территорий на неоккупированные территории Грузии. Это им известно. Но какое бы сопротивление они не оказывали своему населению, эта общественная волна, которая больше течет в Грузию, чем в Россию, возрастает. Де-факто власти Абхазии будет очень трудно сдержать это"- заявил Акакий Чаргеишвили.



На вопрос, существуют ли в данном решении какие-то риски, Чаргеишвили пояснил, что они минимизированы, поскольку в данном случае разговор не идет об открытии железной дороги, транспортного коридора, морского пространства. Соответственно, с точки зрения безопасности это не касается таких параметров. По словам Чаргеишвили, это является поощрением социально-экономических отношений правовыми механизмами.









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