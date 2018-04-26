СГБ о возможном закрытии грузинских школ в Абхазии: Мы изучаем вопрос

26.04.2018 Заместитель начальника аналитического департамента Службы государственной безопасности СГБ Ираклий Антадзе отозвался на информацию о возможном закрытии грузинских школ в оккупированной Абхазии. По его словам, в случае необходимости правительство Грузии сделает конкретные шаги для урегулирования вопроса.



"Центральная власть изучает этот вопрос. На данном этапе устанавливаются детали, и при необходимости будет конкретное реагирование"- отметил Антадзе.



Недавно в СМИ распространилась информация о том, что возможно в де-факто Абхазии закроют 7 грузинских школ.



Что касается других тем, по словам Антадзе, на сегодняшней встрече внимание было заострено на вопросе освобождения незаконно задержанных граждан, и отметил, что подобные действия неприемлемы, и создают нездоровую атмосферу. В то же время оценили ситуацию, сложившуюся в оккупированных регионах и сопредельной территории.









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