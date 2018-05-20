Житель Кутаиси задержан в Абхазии

По обвинению в незаконном пересечении границы российскими оккупантами в Абхазии задержан житель Кутаиси Александр Нацвлишвили. Об этом сообщает абхазское "МВД".



По их же информации, Нацвлишвили был задержан «сотрудниками пограничной охраны Федеральной службы безопасности» в селе Гальского р-на на реке Ингури при попытке пересечения абхазской линии российской оккупации.



По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.



Эту информацию подтверждают в Службе государственной безопасности Грузии. По данным ведомства, задействована «горячая линия» и информированы представители наблюдательной миссии ЕС.









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