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    Житель Кутаиси задержан в Абхазии
    20.05.2018
    По обвинению в незаконном пересечении границы российскими оккупантами в Абхазии задержан житель Кутаиси Александр Нацвлишвили. Об этом сообщает абхазское "МВД".

    По их же информации, Нацвлишвили был задержан «сотрудниками пограничной охраны Федеральной службы безопасности» в селе Гальского р-на на реке Ингури при попытке пересечения абхазской линии российской оккупации.

    По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

    Эту информацию подтверждают в Службе государственной безопасности Грузии. По данным ведомства, задействована «горячая линия» и информированы представители наблюдательной миссии ЕС.


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