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    Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
    13.06.2018
    12 июня 2018 года в Нью-Йорке на 72 сессии Генеральная ассамблея ООН еще раз приняла резолюцию "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия", инициированную Грузией. Резолюцию поддержала 81 страна, против проголосовали 16.

    Следует отметить, что среди поддержавших резолюцию, инициированную Грузией, находятся Вануату и Тувалу.

    Напомним, что в 2011 году Вануату и Тувалу признали т.н. независимость оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона. Но в 2013 году Вануату отменил данное решение, а в 2014 году Тувалу последовал этому примеру.

    Несмотря на это т.н. министр иностранных дел оккупированной Абхазии Даур Кове обманывает представителей СМИ и абхазское общество, и заявляет, что "разговоры о том, что Вануату и Тувалу отозвали свои решения, не соответствуют реальности".


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