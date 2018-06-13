Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции

13.06.2018 12 июня 2018 года в Нью-Йорке на 72 сессии Генеральная ассамблея ООН еще раз приняла резолюцию "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия", инициированную Грузией. Резолюцию поддержала 81 страна, против проголосовали 16.



Следует отметить, что среди поддержавших резолюцию, инициированную Грузией, находятся Вануату и Тувалу.



Напомним, что в 2011 году Вануату и Тувалу признали т.н. независимость оккупированных территорий Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона. Но в 2013 году Вануату отменил данное решение, а в 2014 году Тувалу последовал этому примеру.



Несмотря на это т.н. министр иностранных дел оккупированной Абхазии Даур Кове обманывает представителей СМИ и абхазское общество, и заявляет, что "разговоры о том, что Вануату и Тувалу отозвали свои решения, не соответствуют реальности".











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>