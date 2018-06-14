16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали

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14.06.2018 12 июня 2018 года в Нью-Йорке на 72-й сессии Генеральная Ассамблея еще раз приняла инициированную Грузией резолюцию под названием "О статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/

Южной Осетии, Грузия".



"Следует приветствовать, что позитивная динамика поддержки сохраняется"- заявляет Министерство иностранных дел Грузии.



Генеральная Ассамблея ООН принимает данную резолюцию с 2008 года. Она укрепляет фундаментальные права беженцев, прежде всего, право добровольного, безопасного, и достойного возвращения в места своего проживания. Резолюцию поддержали 81 стран, воздержались 62, против проголосовали 16. Остальные страны вообще не присутствовали на заседании.



Страны, проголосовавшие против резолюции о возвращении беженцев:



Россия, Армения, Беларусь, Куба, Северная Корея, Бурунди, Лаос, Мьянма, Науру, Никарагуа, Филиппины, Южный Судан, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве.



Воздержавшиеся страны:



Алжир, Аргентина, Бахрейн, Барбадос, Бенин, Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Бруней, Буркина Фасо, Республика Кабо Верде, Центральноафриканская Республика, Чили, Китай, Колумбия, Код Дивуар, Кипр, Эквадор, Египет, Эль САлвадор, Фиджи, Гвинея-Бисау, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израиль, Казахстан, Кения, Киргизстан, Ливан, Лесото, Мадагаскар, Малайзия, Монголия, Марокко, Намибия, Непал, Нигерия, Оман, Пакистан, Панама, Парагвай, Перу, Катар, Южная Корея, Руанда, Сенегал, Сербия, Сингапур, Шри-Ланка, Суринам, Швейцария, Таиланд, Тунис, Уганда, Арабские Объединенные Эмираты, Танзания, Узбекистан, Замбия.





Поддержавшие страны:



Албания, Андорра, Антигуа и Барбуда, Австралия, Австрия, Азербайджан, Багамские Острова, Бельгия, Белиз, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Чешская Республика, Дания, Джибути, Доминиканская Республика, Эстония, Свазиленд, Финляндия, Франция, Гамбия, Грузия, Германия, Греция, Гватемала, Гайана, Гаити, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Ямайка, Япония, Кирибат, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малави, Мальта, Маршалловы Острова, Мексика, Микронезия, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Папуа-Новая Гвинея, Польша, Португалия, Молдова, Румыния, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Сан-Марино, Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сьерра-Леоне, Словакия, Словения, Соломоновы Острова, Испания, Швеция, Македония, Того, Тонга, Тринидад и Тобаго, Турция, Тувалу, Украина, Великобритания, США, Уругвай, Вануату, Йемен.



Страны, которые не присутствовали на совещании:



Афганистан, Ангола, Ботсвана, Камбоджа, Камерун, Чад, Союз Коморских Островов, Конго, Демократическая Республика Конго, Доминика, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Габон, Гана, Гренада, Гвинея, Иордания, Кувейт, Ливия, Мальдивы, Мали, Мавритания, Мавритиус, Мозамбик, Нигер, Палау, Сейшельские Острова, Сомали, Южная Африка, Сирийская Арабская Республика, Таджикистан, Восточный Тимор, Туркменистан.



"Резолюция, исходя из ее целей, носит чисто гуманитарный характер, и основывается на руководящие принципы ООН о вынужденном перемещении. Она осуждает демографические изменения, осуществленные силовым путем в оккупированных регионах Грузии, подтверждает право беженцев на достойное и безопасное возвращение домой, невзирая на этническую принадлежность, и подчеркивает необходимость уважения и защиты права их собственности.



Резолюция отмечает неотложную необходимость беспрепятственного осуществления гуманитарной деятельности в Абхазии и Цхинвальском регионе.



Помимо гуманитарного контекста, резолюция имеет практическую нагрузку, поскольку призывает Генерального Секретаря ООН, ежегодно подготавливать отчет о положении беженцев, проживающих в Грузии, и выполнении резолюции. Это приобретает особое значение на фоне тяжелого положения на оккупированных территориях Грузии с точки зрения прав человека, и отсутствия механизмов международного мониторинга, что является еще одним препятствием для безопасного и достойного возвращения вынужденно перемещенных лиц и беженцев"- сказано в заявлении МИД Грузии.



В заявлении внешнеполитического ведомства сказано, что резолюция призывает участников женевских переговоров активизировать усилие для улучшения существующего положения в оккупированных регионах Грузии в контексте безопасности и прав человека, что со своей стороны будет содействовать возвращению вынужденно перемещенных лиц и беженцев в свои дома.











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