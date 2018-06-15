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    Хаджимба спасся бегством от грузинских насмешек
    15.06.2018
    Грузинские интернет-пользователи продолжили флешмоб, начатый после признания независимости Абхазии со стороны властей Сирии. В конце мая под сообщением де-факто главы МИД Даура Кове в соцсети Facebook появились тысячи реакций «ха-ха».

    Очередной «жертвой» интернет-насмешек стал марионеточныйы лидер оккупированного Россией региона Грузии - Абхазии Рауль Хаджимба. На странице политика 14 мая были опубликованы фотографии с открытия Чемпионата мира по футболу в России и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и другими гостями церемонии. И тут же под статусом стали появляться эмоции «ха-ха», а также сотни комментарием, содержащими флаги Грузии и текст: «Абхазия – это Грузия».

    На момент публикации материала только под основным постом Рауля Хаджимба было 876 реакции, в том числе 11 отметок «супер», 168 «лайков» и 691 «ха-ха». В настоящее время страница Хаджимба в ФБ закрыта.


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