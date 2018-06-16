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    У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
    16.06.2018
    Автомобиль Хендай Солярис цвета мокрый асфальт за госномером К826АУ 196 региона был угнан со двора частного домовладения 13 июня. С просьбой о помощи данную информацию в соцсетях накануне распространил сам владелец авто.

    По его словам, «камеры видеонаблюдения зафиксировали, как грабители проникли сначала во двор, а затем через окно в дом. Найдя ключи от автомобиля в вещах, они похитили автомобиль, на котором и скрылись с места преступления. В машине находились документы, деньги, банковские карты».

    Устное сообщение о краже автомобиля жителя Екатеринбурга в правоохранительные органы республики поступило 2 дня назад. Сразу же на автомобиль была дана ориентировка.Сегодня владелец машины Игорь Апатенко написал заявление об угоне.

    В МВД данную информацию подтвердили и сообщили, что с момента сообщения о краже ведомство проводит необходимые оперативные мероприятия, направленные на розыск лиц совершивших данное преступление.Об этом нашему изданию сообщили в пресс-службе ведомства.


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