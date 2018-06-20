.: Лента Новостей
  • МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
  • Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
  • Школьная форма возвращается в Абхазию
  • Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
  • Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
  • У российского туриста в Абхазии украли автомобиль
  • Хаджимба спасся бегством от грузинских насмешек
  • 16 стран, проголосовавших против возвращения беженцев в Абхазию и Цхинвали
  • Вануату и Тувалу поддержали инициированную Грузией в ООН резолюции
  • Населению оккупированного Гальского района предлагают бесплатные курсы абхазского языка

    •
     
    Школьная форма возвращается в Абхазию
    20.06.2018
    В Абхазии решили вернуть школьную форму. Соответствующие указ уже подписан.

    "Решение о введении единой формы для школьников республики принято с целью укрепления дисциплины, привития навыков культуры одежды среди школьников. Форма не будет общей для всех школ. Каждая школа или районный отдел образования сами выбирают форму, согласовав с родителями и руководством общеобразовательного учреждения", - сообщил на пресс-конференции в Сухуме заместитель т.н министра образования Медея Ченгелия.

    По ее мнению, введение школьной формы "позволяет исключить различия в одежде детей в зависимости от материального и социального положения их родителей".

    "Дети со школьной скамьи должны приучаться к тому, что недопустимо посещать общеобразовательное учреждение в пляжной одежде или рваных джинсах", - отметила М.Ченгелия.

    Приказвступит в силу с нового учебного года. Персональную ответственность за несоблюдение внешнего вида учащихся будут нести классные руководители.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия