Школьная форма возвращается в Абхазию

В Абхазии решили вернуть школьную форму. Соответствующие указ уже подписан.



"Решение о введении единой формы для школьников республики принято с целью укрепления дисциплины, привития навыков культуры одежды среди школьников. Форма не будет общей для всех школ. Каждая школа или районный отдел образования сами выбирают форму, согласовав с родителями и руководством общеобразовательного учреждения", - сообщил на пресс-конференции в Сухуме заместитель т.н министра образования Медея Ченгелия.



По ее мнению, введение школьной формы "позволяет исключить различия в одежде детей в зависимости от материального и социального положения их родителей".



"Дети со школьной скамьи должны приучаться к тому, что недопустимо посещать общеобразовательное учреждение в пляжной одежде или рваных джинсах", - отметила М.Ченгелия.



Приказвступит в силу с нового учебного года. Персональную ответственность за несоблюдение внешнего вида учащихся будут нести классные руководители.









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