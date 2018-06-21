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    МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
    21.06.2018
    По информации министерства иностранных дел Грузии, на 44-ом раунде Женевских международных переговоров особо остро был поставлен вопрос исполнения правосудия по делу Арчила Татунашвили и необходимости выполнения Российской Федерацией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.

    Как говорится в заявлении ведомства, представители Грузии передали сопредседателям и участникам Женевских международных переговоров промежуточное заключение Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули, который четко представляет факты пыток и убийства Арчила Татунашвили.

    «Представители Грузии передали сопредседателям и участникам Женевских международных переговоров информацию о заочном предъявлении прокуратурой обвинений сотрудникам т.н. правоохранительных органов оккупированного Цхинвальского региона Давиду Гурциеву и Алику Табоеву за незаконное лишение свободы Арчила Татунашвили и содействие групповым пыткам. Участники из Грузии еще раз осудили передачу тела с опозданием, без внутренних органов. Они призвали Российскую Федерацию немедленно передать органы, чтобы можно было провести полноценную экспертизу.

    В связи с этим делом представители Грузии возложили полную ответственность за Российскую Федерацию, как силу, осуществляющую эффективные контроль и призвали не мешать в исполнении правосудия по делу об убийстве Арчила Татунашвили. Было отмечено, что посягательство на жизнь этнических грузин уже стало тревожной тенденцией, подтверждением чего являются убийства Гиги Отхозория и Давида Башарули со стороны представителей оккупационного режима», — говорится в заявлении.

    По данным МИД Грузии, сопредседатели и участники из США и Грузии подчеркнули необходимость наказания виновных.

    Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, представители России и оккупационных режимов не смогли дать аргументированного ответа на представленные вопросы.


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