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    Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
    19.09.2018
    Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или в европейской Грузии, — по данным пресс-службы премьер-министра Грузии, об этом глава Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор заявил после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в American Enterprise Institute.

    По его оценке, мирная инициатива правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему» является важным шагом, так как Грузия делает себя более привлекательной для населения Цхинвальского и Абхазского регионов.

    «Этим конфликт идет к решению, и в принципе, абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией Российской Федерации, или в свободной, демократической, европейской Грузии. Думаю, ответ на этот вопрос очевиден», — заявил Брайан Уитмор.


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