Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии

19.09.2018 Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или в европейской Грузии, — по данным пресс-службы премьер-министра Грузии, об этом глава Центра анализа европейской политики Брайан Уитмор заявил после встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе в American Enterprise Institute.



По его оценке, мирная инициатива правительства Грузии – «Шаг к лучшему будущему» является важным шагом, так как Грузия делает себя более привлекательной для населения Цхинвальского и Абхазского регионов.



«Этим конфликт идет к решению, и в принципе, абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией Российской Федерации, или в свободной, демократической, европейской Грузии. Думаю, ответ на этот вопрос очевиден», — заявил Брайан Уитмор.









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