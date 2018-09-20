130 жителей Гальского района поступили в ВУЗы Грузии

В новом учебном году 130 студентов из Гальского района (Абхазия, оккупированный Россией регион Грузии) продолжат учебу в грузинских высших учебных заведениях. В образовательном ресурс-центре Гали DFWatch заявили, что на единых национальных экзаменах всего были зарегистрированы 256 абитуриентов.



"Из 256 абитуриентов поступили, и продолжат учебу в грузинских ВУЗах 130. Эта цифра до конца сентября, возможно, увеличится на несколько студентов, поскольку есть и такие, которые прошли регистрацию онлайн, и сейчас заполняют у нас заявку. Кроме того, часть выпускников школ старых границ Гальского района продолжает учебу в Сухуми"- говорит руководитель образовательного ресурс-центра Гали Нона Шония.



Напомним, что с 2005 года по сегодняшний день школу в Гальском районе закончили 4 237 учеников, из них на Единых национальных экзаменах зарегистрировались 2 458 абитуриентов, а студентами стали 1137.











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