Сухуми и Цхинвали закрывают пропускные пункты по причине «распространения свиного гриппа» в Грузии

12.01.2019 - Civil Georgia Власти Цхинвальского региона заявили 11 января, что все пропускные пункты, которые связывают регион с остальной Грузией, будут закрыты «в связи с распространением свиного гриппа» в Грузии.



«С целью пресечения возможного распространения на территории республики вируса принято решение с 20:00 часов 11 января т.г. временно прекратить работы установленных в РЮО мест пересечения Государственной границы с Грузией», — заявил Комитет госбезопасности региона.



Абхазские власти ввели двухмесячное ограничение на пропускных пунктах. «Служба безопасности» региона заявила, что это решение обусловлено «неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Республики Грузия, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1».



Согласно новым правилам, жители региона будут иметь право въезжать в Абхазию с территории, контролируемой Тбилиси, но находящиеся на территории Абхазии уже не смогут переходить на территорию остальной Грузии.



На сезон гриппа в Грузии скончались 15 человек от свиного гриппа. На каждые 100 000 человек в стране зафиксировано 260 случаев гриппа. По словам представителей Министерства здравоохранения, эти данные намного ниже уровня эпидемии.



Решение властей оккупированных регионов негативно отразится на этнических грузин, проживающих в Гальском и Ахалгорском районах, поскольку они имеют тесные связи с остальной Грузией.



- Почти 40 000 этнических грузин проживают в Гали и они составляют почти все население района.

- Около 2500 этнических грузин проживают в Ахалгори, что составляют около 55,5% населения района.











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