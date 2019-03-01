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    В Абхазии насчитали более 1 млн туристов в 2018 году
    01.03.2019
    На заседании Кабинета Министров РА Отчет «Об итогах деятельности Министерства по курортам и туризму РА за 2018 год» представил министр Автандил Гарцкия.

    В 2018 году оккупированный Россией регион Грузии - Абхазию посетили 1 млн 25 тыс. человек. Об этом рассказал глава туритсического ведомства абхазского режима Автандил Гарцкия. По его словам, из этой цифры 450 тысяч являются экскурсантами «одного дня».

    Гарцкия представил и другие статистические данные. По его словам, в Абхазии работают 426 средств размещения, в которых 25 тысяч 310 койко-мест.

    Как заявил Гарцкия, вместе с такими видами отдыха как пляжный, оздоровительный, экстремальный, курортно-познавательный, религиозный, конные прогулки, рыбалка, в прошедшем году стали популярными гастрономические туры.

    «Маршрут «Гостеприимная Абхазия» с угощением национальной кухней в селе Дурипш получил распространение. Аналогичные туры были организованы в села Мгудзырхуа, Ахбю, Гарп, Отхара. На этих объектах принимали от 100 до 500 человек. Кроме того, появились такие активные виды отдыха, как дайвинг. К сожалению, у нас нет «восстановительного» вида отдыха, с санаторным лечением. А это одни из самых доходных и круглогодичных туров, которые дают в 5 раз больше дохода, чем пляжный отдых. Надо начинать восстанавливать людей. И пример тому есть – санаторий «Амра» в Гагре. Необходимо реконструировать водолечебницу», - отметил глава ведомства.

    По словам Гарцкия, ежегодно летом ведется опрос отдыхающих. По результатам мониторинга, на протяжение последних лет страну посещают как семейные пары и молодые люди до 30 лет, так и зрелые люди. Средний возраст туриста 35-40 лет. Предпочтительный срок пребывания – от 6 до 8 дней. Около 1/3 туристов отдыхают с детьми. Основные поставщики отдыхающих – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область, Ставропольский край, Краснодарский край. 1/3 людей путешествуют в одиночку и примерно 10% – хотят проводить отпуск в компании друзей. 25-30% – это дети. Но при том, что детский отдых очень востребован, как отметил Гарцкия, «пока, к сожалению, такого отдельного вида отдыха у нас нет».


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