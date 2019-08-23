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    Посла Никарагуа в России удостоили великой чести быть послом и в Абхазии
    23.08.2019
    Посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес-Мехия была назначена по совместительству послом Никарагуа в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия. Торрес-Мехия вручила верительные грамоты представителю абхазского марионеточного режима Дауру Кове.

    В своей речи посол Никарагуа заявила, что два народа (абхазский и никарагуанский - ред.) объединяет "не только совместный путь развития, наши страны более десяти лет идут одной дорогой. Мы нацелены на то, чтобы продолжить этот путь"

    Альба Асусена Торрес-Мехия также выразила желание изучить абхазский язык.

    "Я очень хочу изучить абхазский язык, чтобы когда-нибудь в оригинале прочитать стихи вашего поэта Баграта Шинкуба. Я бы также хотела, чтобы литература стала связующим звеном между нашими странами. Вместе будем работать над достижением мира и прогресса", - заявила Торрес-Мехия

    Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а через год были установлены дипломатические отношения с оккупированным регионом Грузии.


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