Нургалиев едет в Абхазию для удержания Хаджимба у власти?

10.01.2020 Заместитель секретаря Совета безопасности России, бывший глава МВД РФ Рашид Нургалиев отправляется в Абхазию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.



«Рашид Нургалиев сегодня прибудет в Абхазию», — сказал источник. По его словам, главной целью визита генерала российской армии является помощь в поиске решения кризиса и недопущения столкновений в регионе.



Ранее МИД России заявил, что Москва внимательно следит за событиями в Сухуми, но расценивает происходящее «как внутреннее дело» Абхазии.



Напомним, днем 9 января сторонники абхазской оппозиции штурмовали администрацию де-факто президента. Вечером парламент самопровозглашенной республики провел внеочередное заседание, на котором призвал Хаджимба уйти в отставку. Сам он удовлетворить требования оппозиции отказался.









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