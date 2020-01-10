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    Нургалиев едет в Абхазию для удержания Хаджимба у власти?
    10.01.2020
    Заместитель секретаря Совета безопасности России, бывший глава МВД РФ Рашид Нургалиев отправляется в Абхазию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в спецслужбах.

    «Рашид Нургалиев сегодня прибудет в Абхазию», — сказал источник. По его словам, главной целью визита генерала российской армии является помощь в поиске решения кризиса и недопущения столкновений в регионе.

    Ранее МИД России заявил, что Москва внимательно следит за событиями в Сухуми, но расценивает происходящее «как внутреннее дело» Абхазии.

    Напомним, днем 9 января сторонники абхазской оппозиции штурмовали администрацию де-факто президента. Вечером парламент самопровозглашенной республики провел внеочередное заседание, на котором призвал Хаджимба уйти в отставку. Сам он удовлетворить требования оппозиции отказался.


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