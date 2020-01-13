Мы внимательно следим за развитием событий в Автономной Республике Абхазия. – «Лело для Грузии»

13.01.2020 Мы внимательно следим за развитием событий в Автономной Республике Абхазия. Мы верим, что грузины и абхазы вместе должны преодолеть травмы войны и мирно сосуществовать в едином грузинском государстве, - об этом говорится в заявлении политического объединения «Лело для Грузии».



«Абхазский кризис вновь напоминает нам, что у населения Абхазии нет будущего в условиях партнерства с Российской Федерацией. Сегодня особенно беспокоит судьба жителей Гали, которые являются жертвами постоянного давления и этноцида со стороны российского режима.

За годы российского господства абхазы потеряли влияние на политическую и экономическую жизнь своего края. Сегодня в Абхазии царит коррупция, рухнуло государственное управление, слаборазвитая экономика и тяжелый социальный кризис. «Лело для Грузии» осуждает визиты Нургалиева и других российских политиков в Абхазию».



Мы верим, что грузины и абхазы должны вместе преодолеть травмы войны и мирно сосуществовать в едином грузинском государстве. Мы глубоко убеждены, что демократическое будущее Абхазии и быстрое социально-экономическое развитие возможны только в лоне единой самоуправляющейся Грузии. Мы продолжим борьбу за строительство глубоководного порта Анаклия, который станет для грузин и абхазов связующим мостом новой эпохи», - сказано в заявлении «Лело для Грузии».











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