Квициния: С Тбилиси у нас будут такие отношения, какое отношение у Тбилиси будет к нам

«У нас все нормально, правительство работает в обычном режиме в прежнем составе», — сказал в интервью Первому каналу Грузии председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.
«У нас прекрасная погода. Сегодня Старый Новый год, у всех праздничное настроение, мы готовимся к новым выборам. Отношения с Тбилиси будут такими же, какое отношение к нам будет иметь сам Тбилиси, необходимо мирное соглашение, чтобы между нами не было войны и чтобы у Грузии не было цели возвращать Абхазию в свой состав военным путем. Когда будет такой мирный договор, давайте поговорим обо всем остальном», — сказал Квициния.
На вопрос, кто должен заключить такой договор, Квициния ответил, что соглашение должны заключить компетентные лица.