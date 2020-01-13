Квициния: С Тбилиси у нас будут такие отношения, какое отношение у Тбилиси будет к нам

13.01.2020 «У нас все нормально, правительство работает в обычном режиме в прежнем составе», — сказал в интервью Первому каналу Грузии председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния.



«У нас прекрасная погода. Сегодня Старый Новый год, у всех праздничное настроение, мы готовимся к новым выборам. Отношения с Тбилиси будут такими же, какое отношение к нам будет иметь сам Тбилиси, необходимо мирное соглашение, чтобы между нами не было войны и чтобы у Грузии не было цели возвращать Абхазию в свой состав военным путем. Когда будет такой мирный договор, давайте поговорим обо всем остальном», — сказал Квициния.



На вопрос, кто должен заключить такой договор, Квициния ответил, что соглашение должны заключить компетентные лица.









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