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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Бжания - от отравления до пневмонии

05.03.2020 - Вероника Аксенова С каждым днем все большими тайнами становится окутана история состояния здоровья кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания. Как стало известно, российский врачи ушли от первоначального диагноза «отравление от неизвестных веществ» и переквалифицировали его в «двухстороннюю полисегментарную пневмонию».



Как сообщила ранее пресс-служба кабинета министров Абхазии, и.о. президента Абхазии Валерий Бганба попросил лично в телефонном разговоре заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Рашида Нургалиева оказать содействие по линии Министерства здравоохранения, а также по линии правоохранительных органов РФ для осуществления доследственной проверки обстоятельств, связанных с госпитализацией Бжания. Интересен и тот факт, что ранее на встрече, которая прошла с послом России в Абхазии Алексеем Двиняниным в Сухуми 4 марта Бганба заявил, что сообщения российских СМИ со ссылкой на анонимные источники об отравлении Аслана Бжания являются попыткой дестабилизации ситуации в Абхазии, особенно в предвыборный период.



Как заявил посол РФ в Абхазии Двинянин «Апсныпресс»: «Я доведу Вашу озабоченность до руководства Российской Федерации и, естественно, мы разберемся с фактами – абсолютно лживыми и фальсифицированными, которые распространяются в средствах массовой информации, если они действительно имели место, если это не были фейки, которых, как вы знаете, достаточно сейчас, особенно в соцсетях. Я, со своей стороны, тоже хотел бы выразить озабоченность тем, что под прикрытием якобы факта отравления, до нас дошла информация, что вчера ряд экстремистов из различных политических кругов Абхазии собирались пикетировать Посольство Российской Федерации – союзника и стратегического партнера Абхазии. Естественно, мы с этим категорически не согласны, поэтому я полностью разделяю Вашу озабоченность и обещаю в кратчайшие сроки, после сегодняшних протокольных мероприятий передать эту информацию в Москву».



По словам Двинянина получается, что российское представительство в Сухуми собирались пикетировать экстремисты из различных политических кругов Абхазии. Таким образом, возмутившихся представителей местного населения из-за информации о повторном отравлении Бжания на территории РФ, Двинянин назвал экстремистами. Не имея окончательных результатов экспертизы Двинянин распространившуюся информацию об отравлении Бжания заведомо назвал фальсифицированной, тем самым дал понять, что расследование будет идти именно в этом направлении. Более того, в своем заявлении, оценивая действия протестующих как попытку прикрытия «якобы фактом отравления», Двинянин практически обвинил Бжания в симуляции и злом умысле. Исходя из заявления получается, что все эти события похожи на преднамеренный дешевый пиар самого Бжания вокруг своей персоны, действия которого направлены на срыв или хотя бы перенос выборов президента в оккупированной Кремлем Абхазии.



Что же касается местного населения Абхазии, истории событий во круг Бжания, связывают с действиями спецслужб России. Тем более, что годами раньше были не однократные попытки ликвидировать Анкваба как оппонента Хаджимбы, а в историю, преподнесенной Кремлем о якобы скоропостижной смерти Багапша, давно уже никто не верит. Большинство уверены, что Багапша, как оппонента того же Хаджимбы, попросту ликвидировали. Более того, у местного населения уже появляются вопросы о смерти первого президента Абхазии – Владислава Ардзинба. Не столько о самом факте кончины, а о причинах его тяжелого заболевания, которые и привели к летальному исходу.











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