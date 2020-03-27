При поддержке «Движения за будущее» в Гали было доставлено медицинское оборудование

27.03.2020 Фонд «Движение за будущее (Момо)», который был создан при финансовой поддержке Мамуки Хазарадзе, одного из основателей партии «Лело», передал медицинское оборудование медперсоналу больницы села Саберио в Гальском районе.



В частности, по информации Фонда, для больницы Гали было приобретено: 2 пульсоксиметра [измерение пульса], 50 коробок нитриловых перчаток, 500 комплектов белья, 400 халатов, 28 коробок латексных перчаток.



«В Гали проживает от 40 до 55 тысяч граждан Грузии. Эти люди были изгнаны из своих домов два раза и до сих пор находятся под постоянным давлением. До нас постоянно доходила информация, что больницы Гали не готовы для борьбы с коронавирусом. У них нет масок, перчаток, дезинфицирующих средств и т.д.



С помощью пожертвований Мамуки Хазарадзе и нескольких других людей, сегодня в Гали мы отправили один микроавтобус с соответствующим грузом. Спасибо Мамуке за поддержку!» - разъясняет Гиоргий Канашвили, представитель фонда.



«Это первый гуманитарный груз в клинику Гали, на оккупированную территорию, где больше всего нуждаются в помощи в этой непростой ситуации. Там наитяжелейшее положение, и очень важно не забывать о наших гражданах. Спасибо всем бизнесам (предприятиям) и людям, которые вносят свой вклад в это дело. Особая благодарность Мамуке Хазарадзе и его семье, кто первым внес значительные пожертвования в движение Фонда и помог людям, живущим на оккупированных территориях, которые сегодня испытывают наибольшие трудности», - говорит Теона Доленджашвили, представитель «Момо».









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