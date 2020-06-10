Главным источником Covid-19 в оккупированных регионах являются вернувшиеся из России люди

10.06.2020 В оккупированном Цхинвали зафиксировано девять новых случаев коронавируса. Большинство инфицированных пациентов были выявлены при пребывании в карантинных зонах.



По словам главного санитарного врача оккупированного региона, пациенты находятся под наблюдением врачей.



36 случаев коронавируса были зафиксированы во втором оккупированном регионе Грузии. В Абхазии, по данным де-факто здравоохранения, 27 пациентов победили Covid 19, а один человек скончался.

Главным источником распространения эпидемии в оккупированных регионах Грузии являются военнослужащие, возвращающиеся из России.











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