Главным источником Covid-19 в оккупированных регионах являются вернувшиеся из России люди

В оккупированном Цхинвали зафиксировано девять новых случаев коронавируса. Большинство инфицированных пациентов были выявлены при пребывании в карантинных зонах.
По словам главного санитарного врача оккупированного региона, пациенты находятся под наблюдением врачей.
36 случаев коронавируса были зафиксированы во втором оккупированном регионе Грузии. В Абхазии, по данным де-факто здравоохранения, 27 пациентов победили Covid 19, а один человек скончался.
Главным источником распространения эпидемии в оккупированных регионах Грузии являются военнослужащие, возвращающиеся из России.