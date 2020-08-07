Руслан Абашидзе: активное международное участие является важнейшим фактором мирного урегулирования конфликта

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07.08.2020 Председатель Правительства Автономной Республики Абхазия Руслан Абашидзе приветствует заявление, сделанное странами после завершения заседания Совета Безопасности ООН, и считает, что международное участие является важнейшим фактором мирного урегулирования конфликта и деоккупации страны.



«От имени правительства Абхазии приветствую заявление, сделанное странами после заседания Совета Безопасности ООН, и мы считаем, что активное международное участие является важнейшим фактором мирного урегулирования конфликта в соответствии с принципами международного права, деоккупации страны, достойного и безоговорочного (безусловного) возвращения вынужденно перемещенных лиц», - заявил Руслан Абашидзе.



Как отмечают в правительстве Автономной Республики Абхазия, 5 августа 2020 года на закрытом заседании Совета Безопасности ООН по случаю 12-й годовщины военной агрессии России против Грузии обсуждалась ситуация на оккупированных территориях Грузии и вопрос российско-грузинского конфликта.



Представители Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании, США, Ирландии и Норвегии твердо (решительно) поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ и вновь призывают Россию полностью выполнить соглашение из шести пунктов от 12 августа 2008 года.



Было отмечено, что признание Россией независимости двух регионов Грузии и размещение на этих территориях вооруженных сил нарушает территориальную целостность Грузии и подрывает суверенитет страны и основанный на праве международный порядок. По их оценке, эти действия еще больше отдаляют затронутые конфликтом сообщества, препятствуют процессу примирения и ставят под угрозу здоровье и жизнь затронутого конфликтом населения, особенно в условиях пандемии COVID-19.



В заявлении также выражена крайняя обеспокоенность (озабоченность) активизацией процесса бордеризации. Также важно, что в заявлении выражается поддержка необходимости уважения и защиты прав человека, в том числе защите прав вынужденно перемещенных лиц и в осуществлении их права на безопасное, добровольное, достойное и беспрепятственное возвращение в свои дома в соответствии с международным правом», - отмечено в информации











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