В Саберио коронавирус подтвержден еще у 6 человек

16.09.2020 В селе Саберио, что находится в Гальском районе оккупированного Россией грузинского региона Абхазия, коронавирус подтвержден еще у 6 человек.



Как сообщил On.ge руководитель Центра общественного здоровья Самегрело-Земо Сванети Анзор Кобалия, на данный момент в Саберио человек с Covid-19 выявлено всего 65. По словам Кобалия, все шесть инфицированных для лечения были переведены для лечения на территорию, контролируемую центральными властями.



Что касается эпидемической ситуации в Абхазии в целом, то по информации де-факто Минздрава, по данным на 15 сентября, в оккупированной Абхазии коронавирус был зафиксирован еще у 52 человек. Однако неизвестно, насколько точны эти данные, поскольку центральная власть Грузии не располагает точной информацией из региона.



По данным де-факто ведомства, в настоящее время в больнице Гудаута с диагнозом Covid-19 проходят лечение 63 человека. Состояние здоровья 3 из них тяжелое, 17 пациентов средней степени тяжести.

По их же разъяснению, в общей сложности коронавирус был подтвержден у 726 человек

из них 192 выздоровели и умерли - 7.











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