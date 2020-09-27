Посольство США о годовщине падения Сухуми: «Мы вспоминаем этот день с большим сожалением и надеждой»

27.09.2020 «Мы вспоминаем этот день с большим сожалением и надеждой, которая остается в сердцах стольких вынужденно перемещенных лиц», — говорится в заявлении посольства США по случаю 27-й годовщины падения Сухуми.



Посол США Келли Дэгнан и представители Военно-исследовательского института Уолтера Рида сегодня почтили память жертв конфликта и возложили цветы к мемориалу на площади Героев.



Напомним, 27 сентября, исполняется 27 лет со дня падения Сухуми. В память о погибших на всех зданиях государственных учреждений страны приспущены флаги.



Военное противостояние в Абхазии началось 14 августа 1992 года. Конфронтация продолжалась 13 месяцев и 13 дней. 16 сентября 1993 года абхазская сторона нарушила Сочинское соглашение о прекращении огня от 27 июля и начала штурм Сухуми.



Битва за Сухуми продолжалась 11 дней и завершилась 27 сентября падением города. Именно в этот день были расстреляны председатель Совета министров Абахазии Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.



30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией региона, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абахазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты.









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