В Москве от коронавируса скончался один из лидеров абхазского сепаратизма Тарас Шамба

13.10.2020 Один из лидеров абхазского сепаратизма Тарас Шамба умер в Москве на 83-м году жизни. Как сообщает «Эхо Кавказа», есть информация, что он болел коронавирусом.



Де-факто лидер Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким покойного: «Уход из жизни человека, который всю свою жизнь посвятил служению Абхазии, является большой утратой для нашего народа».



Тарас Шамба в 1989-1991 годах был народным депутатом СССР, в 1992-2017 – президентом Всемирного конгресса абхазо-абазинского народа, в 2002-2008 – первым проректором Российского государственного торгово-экономического университета.









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