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    Бжания решил использовать «грузинский козырь» для перекрытия внутренних проблем
    04.12.2020
    «Создание с Россией общей зоны оборонной безопасности стоит на первом плане, за этот мир надо платить», — заявил т.н президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания на встрече с представителями Общественной палаты.

    По его словам, во время посещения воинских частей стало ясно, что впереди много работы и необходимо укреплять связи с Россией.

    «Если учитывать тот факт, что у нас нет договора о мире с Грузией и она до сих пор считает Абхазию своей территорией и значительная часть государств солидарны с этим, военная безопасность выходит на первый план.

    Вчера я съездил в наши воинские части. Я не знаю, как выразить то, что я там увидел. В этом направлении впереди много работы. Это самая сложная сфера деятельности правительства. Вы, наверное, хорошо помните события 2008 года на Южном Кавказе. Признание Россией Абхазии и Южной Осетии имеет глобальные последствия. Укрепление нашего альянса, прежде всего, создание общего военного альянса и зоны оборонной безопасности находится на первом плане. Мы должны заплатить за этот мир, этот мир нужно поддерживать, содержание вооруженных сил — недешевое дело», — отметил Аслан Бжания.


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